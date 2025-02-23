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غياب الشناوي.. قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش بالدوري

02:36 م الأحد 23 فبراير 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل الطلائع ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الفريق السماوي الحارس أحمد الشناوي، وتواجد رمضان صبحي ومصطفى فتحي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

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