كتب- محمد خيري:

يغيب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة زد المقبلة في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وفي المقابل، يستعيد نادي الزمالك، خدمات ناصر ماهر لاعب الفريق، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، ثلاث مباريات منذ الطرد في مواجهة الإسماعيلي.

وتعادل فريق الزمالك مع الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة

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