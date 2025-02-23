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ناصر منسي يحتفل بخطوبته عقب تعادل الزمالك مع الأهلي (صور)

01:43 م الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (1)
  • عرض 17 صورة
    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (4)
  • عرض 17 صورة
    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (5)
  • عرض 17 صورة
    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (6)
  • عرض 17 صورة
    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (2)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (8)
  • عرض 17 صورة
    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (9)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (10)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (7)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (12)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (13)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (11)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (15)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (14)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (17)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (16)
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شارك مهاجم نادي الزمالك، ناصر منسي، متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا من احتفاله بخطوبته.

وكان ناصر منسي قد ساهم بهدف التعادل لفريق الزمالك الذي سجله زميله المغربي محمود بنتايج في مرمى الأهلي.

وشارك ناصر منسي مع الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 27 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 7 أهداف خلال 778 دقيقة لعب.

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ناصر منسي الزمالك خطوبة ناصر منسي
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