ناصر منسي يحتفل بخطوبته عقب تعادل الزمالك مع الأهلي (صور)
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شارك مهاجم نادي الزمالك، ناصر منسي، متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا من احتفاله بخطوبته.
وكان ناصر منسي قد ساهم بهدف التعادل لفريق الزمالك الذي سجله زميله المغربي محمود بنتايج في مرمى الأهلي.
وشارك ناصر منسي مع الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 27 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 7 أهداف خلال 778 دقيقة لعب.
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