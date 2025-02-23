"فعلوا بند بنتايج النهاردة قبل بكرة".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية

أول تعليق من لاعب الزمالك بعد انتقاله للدوري البرتغالي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر طبيعة الإصابة التي يُعاني منها الظهير الأيسر بصفوف الأهلي علي معلول والتي منعته من المشاركة أمام الزمالك.

كولر المدير الفني لفريق الأهلي قد أوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك مساء أمس السبت أن غياب معلول عن اللقاء يأتي للإصابة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن إصابة علي معلول عبارة عن شد في العضلة الخلفية سيجعله يغيب على الأقل لمدة أسبوعين.

وكانت مباراة الأهلي والزمالك قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

ولم يشارك اللاعب التونسي الدولي بقميص الأهلي بأي مباراة خلال الموسم الجاري 2024/25 بعدما غاب بسبب الإصابة.

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