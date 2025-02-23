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الابتعاد بالصدارة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالدوري

12:59 م الأحد 23 فبراير 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي بيراميدز نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث فريق بيراميدز، الابتعاد بالصدارة، خلال مواجهة اليوم، حيث يحتل حاليا المركز الأول في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، نفس رصيد الأهلي، ولكن بمباراة أقل.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش

وتنقل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، في السابعة مساء، على قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

فريق بيراميدز خاض حتى الآن 14 مباراة في مسابقة الدوري المصري، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة وحيدة.

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