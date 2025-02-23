كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى الظهير الأيسر حسن أبو المعاطي سعادته بعد الانضمام لصفوف نادي ريو أفي البرتغالي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك.

ونشر أبو المعاطي صورًا من توقيع العقود عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الأحد، مُذيلاً إياها بتعليق:"خطوة جديدة، حلم أكبر، أنا سعيد حقًا بالانضمام إلى مثل هذا الفريق الكبير ريو أفي، أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع، أود أن أشكر كل من وثق بي وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق وأعمل بجد لجعل الجميع فخورين بي .. شكر خاص لوكلائي الذين آمنوا بي وبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الحلم".

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد شارك مع الزمالك خلال الموسم الماضي بقميص الفريق الأول بـ 4 مباريات بواقع 163 دقيقة لعب ولكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب الشاب بصفوف فريق الرديف بنادي ريو أفي.

اقرأ أيضًا:

"مافيش وقت للراحة".. قرار هام من بيسيرو للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي

"فعلوا بند بنتايج النهاردة قبل بكرة".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية للمجلس