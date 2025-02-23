"مينفعش تقول كده على معلول".. شوبير يوجه رسالة نارية لـ كولر

أول تعليق من لاعب الزمالك بعد انتقاله للدوري البرتغالي

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بشأن التونسي علي معلول، وعدم مشاركته في مباراة الأمس أمام الزمالك التي انتهت بالتعادل 1\1.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "لما سألوا مستر كولر المدير الفني للأهلي بعد المباراة عن التونسي علي معلول، وأسباب عدم مشاركته، رد وقال لسه مصاب، وللحقيقة مينفعش يقول كدا".

أضاف: "هو كان المفروض يقول لسه مش جاهز، مش لسه مصاب، طيب حضرتك هتجهز علي معلول إزاي والموسم فاضل عليه 10 مباريات فقط؟".

أكمل: "قلت كتير، لازم يكون فيه مباريات ودية، لتجهيز اللاعبين، يعني إحنا عندنا أزمة في مركز الظهير الأيسر والمدرب معندهوش قناعات كبيرة بكريم الدبيس مثلا، وبيلعب كوكا اللي هو مركزه في نصف الملعب يبقى لازم تجهز علي معلول".

وأتم تصريحاته: "هل تم قيد علي معلول في القائمة تكريما له، ولا عشان النادي يستفيد منه، أنا مش فاهم حتى الآن، ولابد من تجهيز اللاعب".

اقرأ أيضا:

"مافيش وقت للراحة".. قرار هام من بيسيرو للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي