"فعلوا بند بنتايج النهاردة قبل بكرة".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية للمجلس

أول تعليق من لاعب الزمالك بعد انتقاله للدوري البرتغالي

كتب- محمد خيري:

تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل الفارس الأبيض أمام نظيره الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "بيسيرو قدم مباراة كبيرة وهو نجم اللقاء، ومن وجهة نظري كولر أخطأ في تشكيل الأهلي وبيسيرو تفوق عليه بشكل كبير في القمة خلال المواجهة".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"عبد الله السعيد لم يكن في مستواه أمام الأهلي، وزيزو قدم مباراة كبيرة كما أن إمام عاشور الذي يعد أهم أسلحة الأحمر نجح بيسيرو في الحد من خطورته بالمواجهة".

واختتم حديثه قائلًا:"بنتايج صفقة رابحة ولابد من مجلس الإدارة، تفعيل بند الشراء اليوم قبل الغد لأنه لاعب مميز جدا، ولغلق الطرق على الفرق التي ترغب في التعاقد معه".

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