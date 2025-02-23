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رسميا.. لاعب الزمالك ينتقل للدوري البرتغالي بهذا المبلغ

11:32 ص الأحد 23 فبراير 2025

حسن أبو المعاطي بتيشرت ريو أفي

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كتب- محمد خيري:
أعلن نادي ريو أفي البرتغالي، ضم حسن أبو المعاطي من الزمالك، بشكل رسمي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

ويتضمن عقد إعارة نادي الزمالك، إلى الفريق البرتغالي، الحصول على 75 ألف دولار، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 50% من إعادة بيعه مستقبلا.

ويعد حسن أبو المعاطي من مواليد 2005، يبلغ من العمر 20 عاما، ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

وتم تصعيد "أبو المعاطي"، من قبل للفريق الأول لنادي الزمالك، ولعب مع الأبيض 3 مباريات في الدوري الموسم الماضي، ومباراة في الكأس الموسم الحالي، وشارك لدقائق.

حسن أبو المعاطي لاعب الزمالك ينتقل للدوري البرتغالي

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نادي ريو أفي البرتغالي حسن أبو المعاطي نادي الزمالك
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