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نجم الأهلي السابق: كولر خيب آمال الجماهير أمام الزمالك

11:31 ص الأحد 23 فبراير 2025

مارسيل كولر

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كتب- محمد خيري:

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، على تعادل المارد الأحمر أمام الزمالك بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"كولر خيب آمال جماهير الأهلي في القمة، ويفتقد للابتكار كما أنه اعتمد على أكرم توفيق وكوكا من أجل التأمين الدفاعي وهذا كان خطأ كبير".

وأضاف:"الأهلي يجب أن يفوز في أي مباراة لأنه يمتلك قائمة مليئة بالنجوم وكان قادرًا على الفوز ضد الزمالك بنتيجة كبيرة ومن وجهة نظري نتيجة القمة عادلة".

واختتم حديثه قائلًا:"دونجا لاعب الزمالك قدم مباراة ضعيفة فنيا عكس محمد شحاتة الذي ظهر بشكل ممتاز، ومن وجهة نظري بيسيرو مدرب كبير وتصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة موفقة".

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