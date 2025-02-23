"مافيش وقت للراحة".. قرار هام من بيسيرو للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي

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كتب- محمد خيري:

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب الانتهاء من مباراة الأهلي اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته في الثانية ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي استعداداً لمباراة زد المقبلة في الدوري.

وجاء رفض بيسيرو منح اللاعبين راحة اليوم، في ظل ضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة، في ظل المنافسة الشديدة للعودة مرة أخرى للمراكز المتقدمة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث.