ماذا قدم أشرف بن شرقي في أول ظهور له بقميص الأهلي؟

من عواد إلى بنتايك.. كيف أحدث بن شرقي كارثة في دفاعات الأهلي أمام الزمالك؟

"مع كل الأندية".. أشرف بن شرقي يسجل رقما تاريخيا بعد هدفه في الزمالك

كتبت-هند عواد:

تألق المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسجيل أول أهدافه بقميص الأحمر في الظهور الأول له مع الفريق، منذ انضمامه في الانتقالات الشتوية الماضية

ووصل أشرف بن شرقي إلى هدفه رقم 100، عندما حل بديلا في الدقيقة 60 من مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وانتهت بالتعادل 1-1، عندما أدرك المغربي الآخر محمود بنتايك التعادل لأبيض.

وجاءت أرقام أشرف بن شرقي في مباراة الزمالك كالتالي:

لعب 30 دقيقة

سجل هدفا

0 صناعة

1 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى

محاولات المراوغة الصحيحة 0/1

لمس الكرة 18 مرة

تمريرات صحيحة 12/13 (92%)

كرات طويلة صحيحة ½

الالتحامات الأرضية 0/3

الالتحامات الهوائية 0/0

1 خطأ