مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
16:00

غزل المحلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
19:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم أشرف بن شرقي في أول ظهور له بقميص الأهلي؟

07:49 ص الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي من الاحماءات (1)
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي على مقاعد البدلاء
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي من الاحماءات (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تألق المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسجيل أول أهدافه بقميص الأحمر في الظهور الأول له مع الفريق، منذ انضمامه في الانتقالات الشتوية الماضية

ووصل أشرف بن شرقي إلى هدفه رقم 100، عندما حل بديلا في الدقيقة 60 من مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وانتهت بالتعادل 1-1، عندما أدرك المغربي الآخر محمود بنتايك التعادل لأبيض.

وجاءت أرقام أشرف بن شرقي في مباراة الزمالك كالتالي:

لعب 30 دقيقة

سجل هدفا

0 صناعة

1 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى

محاولات المراوغة الصحيحة 0/1

لمس الكرة 18 مرة

تمريرات صحيحة 12/13 (92%)

كرات طويلة صحيحة ½

الالتحامات الأرضية 0/3

الالتحامات الهوائية 0/0

1 خطأ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف بن شرقي الأهلي الأهلي والزمالك ماذا قدم أشرف بن شرقي ضد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان