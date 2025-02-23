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كتب - يوسف محمد:

عاد النجم المغربي أشرف بن شرقي للتألق مرة آخر في الملاعب المصرية، لكن هذه المرة من بوابة النادي الأهلي، الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر.

وظهر النجم المغربي للمرة الأول بقميص الأهلي أمس، خلال مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 15 ببطولة الدوري.

رقم تاريخي لأشرف بن شرقي

ونجح بن شرقي في تسجيل هدف الأهلي الوحيد في اللقاء والهدف الأول له مع الفريق في مشاركته الأولى، في مرمى نادي الزمالك في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف، تمكن بن شرقي من الوصول إلى الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية، مع مختلف الأندية التي شارك معها.

وانضم النجم المغربي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الريان القطري.

أرقام أشرف بن شرقي مع الأندية التي لعب لها

وشارك أشرف بن شرقي مع فريق المغرب الفاسي، الذي بدأ معه مشواره الكروي، في 48 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا، فيما شارك اللاعب مع فريق الوداد المغربي في 43 مباراة سجل خلالهم تسع أهداف.

وفي يناير 2018، خاض بن شرقي تجربة احتراف خارج المغرب، حينما انتقل إلى الهلال السعودي، الذي شارك معه في 13 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف فقط، قبل أن يخرج إلى فريق لانس الفرنسي والذي شارك معه في 26 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف.

وكان صيف 2019 شاهدا على انضمام بن شرقي إلى نادي الزمالك، الذي استمر في صفوفه لمدة ثلاثة مواسم، في فترة تعد هى الأنجح في مشوار اللاعب حتى الأن.

ولعب النجم المغربي مع الزمالك 109 مباراة، سجل خلالهم 41 هدفاً في مختلف البطولات.

وخلال فترة تواجد بن شرقي في الجزيرة الإماراتي، شارك اللاعب في 33 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف، فيما شارك رفقة فريق الريان القطري في 44 مباراة، تمكن خلالهم من 18 هدفا.

وتعد مباراة القمة أمس، هى الأولى للاعب المغربي مع النادي الأهلي، الذي باتت تاريخية له بكل المقاييس، بعدما نجح في تسجيل هدف في مشاركته الأولى مع الفريق، كاتبا الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية.

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