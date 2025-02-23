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ماذا قدم لاعبي الأهلي والزمالك "سنة أولى قمة" في الديربي رقم 129؟

06:01 ص الأحد 23 فبراير 2025
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    أحمد رضا لاعب الأهلي (4)
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    محمد عبد الله
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    محمد عبد الله
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    احتفال جراديشار بهدفه (2)
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    جراديشار 1_2
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    صلاح مصدق
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (8)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    هدف بنتايك
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كتب - محمد القرش:

حسم التعادل الإيجابي القمة المصرية بين الأهلي والزمالك رقم 129، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تواجد 4 لاعبين لم يسبق لهم أن شاركوا في مباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض "سنة أولى قمة"، بعد انضمامهم خلال فترة الانتقالات الشتوية أو التصعيد من الناشئين (أحمد رضا وجراديشار ومحمد عبد الله من الأهلي، وصلاح مصدق من الزمالك).

أرقام أحمد رضا في مباراة القمة

تقييم: 7.3

دقائق اللعب: 90

تشتيتات: 0

مجموع الانزلاقات: 1

التدخلات الأرضية الناجحة: 6 من 9

التدخلات الهوائية الناجحة: 2 من 2

خسارة الحيازة: 13

الأخطاء: 2

اللمسات: 61

تمريرات دقيقة: 35/46 (76%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 2 من 2

تسديدات خارج المرمى: 1

أرقام جراديشار في مباراة القمة

تقييم: 7

دقائق اللعب: 84

تشتيتات: 0

مجموع الانزلاقات: 0

التدخلات الأرضية الناجحة: 1 من 5

التدخلات الهوائية الناجحة: 2 من 5

خسارة الحيازة: 8

الأخطاء: 1

اللمسات: 22

تمريرات دقيقة: 12/16 (75%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 0 من 0

تسديدات خارج المرمى: 0

أرقام محمد عبد الله في مباراة الأهلي والزمالك

تقييم: 6.6

دقائق اللعب: 60

تشتيتات: 1

مجموع الانزلاقات: 0

التدخلات الأرضية الناجحة: 2 من 5

التدخلات الهوائية الناجحة: 0 من 0

خسارة الحيازة: 9

الأخطاء: 2

اللمسات: 32

تمريرات دقيقة: 17/20 (85%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 1 من 3

تسديدات خارج المرمى: 0

إحصائيات صلاح مصدق في مباراة الأهلي والزمالك

تقييم: 6.8

دقائق اللعب: 90

تشتيتات: 3

مجموع الانزلاقات: 0

التدخلات الأرضية الناجحة: 2 من 4

التدخلات الهوائية الناجحة: 2 من 2

خسارة الحيازة: 10

الأخطاء: 2

اللمسات: 50

تمريرات دقيقة: 34/43 (79%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 2 من 7

تسديدات خارج المرمى: 0

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الأهلي والزمالك أرقام أحمد رضا في مباراة القمة أرقام جراديشار في مباراة القمة أرقام محمد عبد الله في مباراة الأهلي والزمالك إحصائيات صلاح مصدق في مباراة الأهلي والزمالك الاهلي والزمالك
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