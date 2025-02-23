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من عواد إلى بنتايك.. كيف أحدث بن شرقي كارثة في دفاعات الأهلي أمام الزمالك؟ (تحليل)

01:01 ص الأحد 23 فبراير 2025
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    وصول الكرة لعمر جابر بعد قلة تركيز من بن شرقي
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    الأخطاء الدفاعية في هدف تعادل الزمالك مع الأهلي (3)
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    ناصر منسي يتفوق على ربيعة وأحمد رضا (1)
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    الأخطاء الدفاعية في هدف تعادل الزمالك مع الأهلي (5)
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    الأخطاء الدفاعية في هدف تعادل الزمالك مع الأهلي (6)
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    الأخطاء الدفاعية في هدف تعادل الزمالك مع الأهلي (4)
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    خروج خاطيء للشناوي وأشرف داري يترك الكرة تمر
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    الأخطاء الدفاعية في هدف تعادل الزمالك مع الأهلي (10)
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    تمركز دفاعي خاطيء رغم التساوي العددي
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    ناصر منسي يتفوق على ربيعة وأحمد رضا (2)
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    أشرف بن شرقي يترك عمر جابر وحيدا دون رقابة (1)
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي يترك عمر جابر وحيدا دون رقابة (2)
  • عرض 16 صورة
    بن تايك وحيدا بعد تأخر المراقبة من أكرم توفيق وأحمد رضا
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    الأخطاء الدفاعية في هدف تعادل الزمالك مع الأهلي (11)
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    لاعبان من الزمالك دون رقابة مناسبة
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كتب - محمد القرش:

تعادل نادي الزمالك مع نظيره الأهلي إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الوافد الجديد، أشرف بن شرقي، التسجيل للأهلي بهدف في الدقيقة 74 وبعد مرور 12 دقيقة فقط من مشاركته بديلا لمحمد عبد الله، ثم تعادل محمود بنتايك للزمالك بعد عرضية من عمر جابر بالدقيقة 84.

قلة تركيز بن شرقي تُحدث كارثة في دفاعات الأهلي

وجاء هدف الزمالك بعد سلسلة تمريرات وصلت إلى 44، حيث بصم كل لاعبي الفارس الأبيض عليها، بداية من محمد عواد حارس المرمى حتى محمود بنتايك الظهير الأيسر ومسجل الهدف.

ومن الطبيعي أن يستطيع لاعبي بحجم نادي الزمالك نقل كل تلك التمريرات دون فقدان الكرة، لكن تمريرة الهدف التي مررها عمر جابر جاءت من خطأ فادح للمغربي أشرف بن شرقي.

أشرف بن شرقي يترك عمر جابر وحيدا دون رقابة (1)

في الدقيقة 83 و4 ثوان استلم ناصر ماهر كرة طويلة من صلاح مصدق ثم مررها بعدما استطاع السيطرة عليها متفوقا على رامي ربيعة وأحمد رضا في الدقيقة 83 و6 ثوان.

ناصر منسي يتفوق على ربيعة وأحمد رضا (1)

حينها كان عمر جابر وحيدا في الجهة اليسرى للنادي الأهلي كما هو موضح في الصور أعلاه، بسبب قلة تركيز أشرف بن شرقي مع اللاعب الملزم بمراقبته "عمر جابر" واتجاهه عدد من الخطوات إلى الجانب الهجومي.

تمركز خاطيء لدفاعات الأهلي وخروج دون جدوى للشناوي

وبعد استلام عمر جابر الكرة والاتجاه نحو عمق خط دفاع الأهلي، واصل لاعبي المارد الأحمر التمركز الخاطيء داخل منطقة الجزاء، بداية من محمد الشناوي الذي خرج من مرماه دون جدوى.

خروج خاطيء للشناوي وأشرف داري يترك الكرة تمر

ومرورا بأشرف داري الذي ترك الكرة تمر بعدما كانت في حوزته وبجانب قدمه، وصولا إلى غياب الرقابة الدفاعية عن الجهة اليمنى من جانب أحمد رضا وأكرم توفيق.

بن تايك وحيدا بعد تأخر المراقبة من أكرم توفيق وأحمد رضا

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