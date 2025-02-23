من عواد إلى بنتايك.. كيف أحدث بن شرقي كارثة في دفاعات الأهلي أمام الزمالك؟ (تحليل)

أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في القمة

أول تعليق من مارسيل كولر على تعادل الأهلي أمام الزمالك

كتب - محمد القرش:

تعادل نادي الزمالك مع نظيره الأهلي إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الوافد الجديد، أشرف بن شرقي، التسجيل للأهلي بهدف في الدقيقة 74 وبعد مرور 12 دقيقة فقط من مشاركته بديلا لمحمد عبد الله، ثم تعادل محمود بنتايك للزمالك بعد عرضية من عمر جابر بالدقيقة 84.

قلة تركيز بن شرقي تُحدث كارثة في دفاعات الأهلي

وجاء هدف الزمالك بعد سلسلة تمريرات وصلت إلى 44، حيث بصم كل لاعبي الفارس الأبيض عليها، بداية من محمد عواد حارس المرمى حتى محمود بنتايك الظهير الأيسر ومسجل الهدف.

ومن الطبيعي أن يستطيع لاعبي بحجم نادي الزمالك نقل كل تلك التمريرات دون فقدان الكرة، لكن تمريرة الهدف التي مررها عمر جابر جاءت من خطأ فادح للمغربي أشرف بن شرقي.

في الدقيقة 83 و4 ثوان استلم ناصر ماهر كرة طويلة من صلاح مصدق ثم مررها بعدما استطاع السيطرة عليها متفوقا على رامي ربيعة وأحمد رضا في الدقيقة 83 و6 ثوان.

حينها كان عمر جابر وحيدا في الجهة اليسرى للنادي الأهلي كما هو موضح في الصور أعلاه، بسبب قلة تركيز أشرف بن شرقي مع اللاعب الملزم بمراقبته "عمر جابر" واتجاهه عدد من الخطوات إلى الجانب الهجومي.

تمركز خاطيء لدفاعات الأهلي وخروج دون جدوى للشناوي

وبعد استلام عمر جابر الكرة والاتجاه نحو عمق خط دفاع الأهلي، واصل لاعبي المارد الأحمر التمركز الخاطيء داخل منطقة الجزاء، بداية من محمد الشناوي الذي خرج من مرماه دون جدوى.

ومرورا بأشرف داري الذي ترك الكرة تمر بعدما كانت في حوزته وبجانب قدمه، وصولا إلى غياب الرقابة الدفاعية عن الجهة اليمنى من جانب أحمد رضا وأكرم توفيق.