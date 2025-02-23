"عاقبنا".. تعليق مثير من محمد العدل بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة

كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على إدارة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اليوم، لمباراة الفريق أمام الزمالك في الدوري المصري.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كولر عاقبنا ثم قرر أن يعاقب لاعبيه، فمن يعاقب كولر؟".

وكان النادي الأهلي تعادل مع الزمالك بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 33 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 28 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

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