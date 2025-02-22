أول تعليق من مارسيل كولر على تعادل الأهلي أمام الزمالك

الأهلي يتغنى بأشرف بن شرقي بعد هدفه ضد الزمالك

أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في القمة

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل فريق أمام الزمالك اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "نتيجة المباراة عادلة بشكل عام، ظهرنا بشكل أفضل في بداية المباراة، هدفنا الأساسي كان تحقيق الفوز في المباراة ولكن المنافس قدم مباراة جيدة اليوم".

وأضاف: "المباراة بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث، لذلك من الصعب نهاية المباراة فارق 4 أو 5 أهداف، فهذا أمر ليس بديهي".

وتابع: "مستويات الفرق في بطولة الدوري متقاربة، المباريات أصبحت صعبة بشكل كبير ومن الصعب تكرار فوزنا بأربعة أهداف في كل مباراة".

وأكمل: "من الممكن أن يكن عدم فوز الأهلي في مباراة اليوم، هو أمر نفسي".

واختتم كولر تصريحاته: "غياب علي معلول عن مباراة اليوم، كان بسبب معاناته من الإصابة".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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