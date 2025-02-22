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أول تعليق من مارسيل كولر على تعادل الأهلي أمام الزمالك

11:32 م السبت 22 فبراير 2025
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    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر 1
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر 1_11
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    الأهلي ضد الزمالك (3)
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    الأهلي ضد الزمالك (1)
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    الأهلي ضد الزمالك (2)
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    الأهلي ضد الزمالك (3)
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (1)
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    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (1)
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (2)
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (1)
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة (5)
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    الأهلي في مباراة القمة (6)
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل فريق أمام الزمالك اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "نتيجة المباراة عادلة بشكل عام، ظهرنا بشكل أفضل في بداية المباراة، هدفنا الأساسي كان تحقيق الفوز في المباراة ولكن المنافس قدم مباراة جيدة اليوم".

وأضاف: "المباراة بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث، لذلك من الصعب نهاية المباراة فارق 4 أو 5 أهداف، فهذا أمر ليس بديهي".

وتابع: "مستويات الفرق في بطولة الدوري متقاربة، المباريات أصبحت صعبة بشكل كبير ومن الصعب تكرار فوزنا بأربعة أهداف في كل مباراة".

وأكمل: "من الممكن أن يكن عدم فوز الأهلي في مباراة اليوم، هو أمر نفسي".

واختتم كولر تصريحاته: "غياب علي معلول عن مباراة اليوم، كان بسبب معاناته من الإصابة".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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