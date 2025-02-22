"لينتظر الأهلي".. تعليق مثير للجدل من أحمد الطيب على نتيجة مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكأس القطرية، على تعادل الزمالك أمام نظيره الأهلي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "براڤوا المدرب البرتغالى للزمالك بيسيرو، كوتش بجد بعد التأخر بهدف أعطى الاشارة بالتقدم و الهجوم، و فعلاً شارك 3 من مدافعى الزمالك الـ5 فى إحراز الهدف، "عمر جابر و مصدق و سجل بن تايك ".

وأضاف: "بعد 33 تمريرة متتالية، للمناورة ثم تنفيذ القرار، باقتحام منطقة الجزاء والتسجيل فى كلاسيكو لأول مرة يسجل أهدافه لاعبان مغربيان عظيمان، بن شرقى وبنتايك صاحب جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وتابع: "ولينتظر الأهلي خامس مباراة على التوالي ليحاول الفوز على الزمالك، فى ال90 دقيقة".

واختتم الطيب: "شكراً بن شرقى الذي أعطى صورة محترمة للاعب كرة القدم المحترم "كإنسان" قبل أن يكون لاعب كرة قدم عظيم".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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