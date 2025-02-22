غياب نجم الزمالك عن مواجهة زد لهذا السبب

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كتب - محمد القرش:

أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك عن غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، نبيل عماد دونجا، عن المباراة المقبلة ضد زد.

ويغيب نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك عن مباراة زد المقبلة في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

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