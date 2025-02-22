أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في القمة

الأهلي يتغنى بأشرف بن شرقي بعد هدفه ضد الزمالك

أول تعليق من مارسيل كولر على تعادل الأهلي أمام الزمالك

كتب - يوسف محمد:

علق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على تعادل فريقه أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري.

وقال بيسيرو في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مبسوط بأول ديربي لي داخل مصر، الأجواء كانت جيدة وكنت سعيد بحماس وتشجيع الجماهير، الأهلي كان له الأفضلية في الشوط الأول ولكن لم يكن هناك فرص حقيقة، سوى كرة العارضة".

وأضاف: " الأهلي بدأ الشوط الثاني أيضا أفضل، لكننا نجحنا في الهودة إلى المباراة بشكل جيد، أنهينا اللقاء بشكل أفضل من الأهلي والتعادل نتيجة عادلة للفريقين".

وتابع: "قمت بتجربة طريقة جديدة اليوم، اللاعبين ستأخذ بعض الوقت للتعود عليها، للمرة الثانية على التوالي الفريق يعدل النتيجة عقب استقبال هدف، غير سعيد بشكل كامل عن النتيجة، لأننا تعادلنا ولم نحقق الفوز ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين يمكنهم صناعة الفارق".

واختتم بيسيرو تصريحاته: "اللاعبين يحتاجون إلى الثقة بشكل أكبر، معسكر الفريق في إسماعلية فرق مع اللاعبين بشكل كبير والأجواء كانت جيدة هناك، وأتمنى في خوض معسكرات طويلة إذا سمح لنا الوقت بذلك لتطبيق فكري مع اللاعبين بشكل جيد".

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره الأهلي اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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