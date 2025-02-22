نجيب ساويرس يعلق علق هدف تعادل الزمالك في مرمى الأهلي

كتب - يوسف محمد:

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على هدف تعادل نادي الزمالك في شباك النادي الأهلي اليوم، الذي أحرزه المغربي محمود بنتايك، مشيرا أن الهدف خطأ من حارس مرمى المارد الأحمر محمد الشناوي.

وكان المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لنادي الزمالك نجح في تسجيل هدف التعادل للزمالك مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، عقب تسجيل بنتايك الهدف: "غلطة الشناوي تماما".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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