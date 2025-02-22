بهذه الطريقة.. كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك (صور)

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أول تعليق من مارسيل كولر على تعادل الأهلي أمام الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الزمالك إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر "لمصراوي" أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارسي كولر، قرر معاقبة اللاعبين بعد التعادل.

وأوضح المصدر أن كولر قرر ذهاب جميع اللاعبين إلى ملعب مختار التتش من أجل أداء التدريبات بعد لقاء الزمالك مباشرة، كنوع من العقاب.

واحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، بينما يحتل بيراميدز الوصافة برصيد 33 نقطة من 14 مواجهة.

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