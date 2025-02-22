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الأهلي يتغنى بأشرف بن شرقي بعد هدفه ضد الزمالك

09:50 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
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كتب ـ محمد الميموني:

تغنى النادي الأهلي بالوافد الجديد، أشرف بن شرقي، بعد تسجيله هدف في مرمى الزمالك اليوم السبت.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" صور لبن شرقي، وعلق: "بداية رائعة للاعبنا أشرف بن شرقي".

وجاء هدف المارد الأحمر الوحيد بقدم الوافد الجديد أشرف بن شرقي في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 ـ 1 في منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الممتاز.

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