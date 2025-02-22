نجيب ساويرس يعلق على هدف أشرف بن شرقي في الزمالك

كتب - يوسف محمد:

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، على هدف أشرف بن شرقي في مرمى نادي الزمالك اليوم، خلال ظهوره الأول بقميص النادي الأهلي، بعد الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان المغربي أشرف بن شرقي نجح في تسجيل هدف النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام الزمالك، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمود بنتايك هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، عقب تسجيل النجم المغربي الهدف: "اخيرا الله، حلوة حلوة جدا جدا".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

اخيرا الله ... حلوة حلوة جدا جدا — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2025

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