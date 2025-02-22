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"أخطاء وأهداف مغربية".. إبراهيم سعيد يعلق على تعادل الأهلي والزمالك

09:20 م السبت 22 فبراير 2025
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    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
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    إبراهيم سعيد ﻻعب نادى الزمالك وأهلي السابق
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    إبراهيم سعيد
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كتب - محمد القرش:

علق اللاعب السابق للأهلي والزمالك، إبراهيم سعيد، على تعادل المارد الأحمر والفارس الأبيض في القمة 129 بالدوري الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قمة الأهلي والزمالك بأهداف مغربية وأخطاء مغربية".

وأوضح: "خطأ صلاح مصدق وهدف بن شرقي، وخطا أشرف داري بهدف بنتايك".

واحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 33 نقطة، بينما ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

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