"أخطاء وأهداف مغربية".. إبراهيم سعيد يعلق على تعادل الأهلي والزمالك

"بعد التعادل مع الزمالك".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

الأهلي يتغنى بأشرف بن شرقي بعد هدفه ضد الزمالك

بهذه الطريقة.. كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك (صور)

أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في القمة

كتب - محمد القرش:

علق اللاعب السابق للأهلي والزمالك، إبراهيم سعيد، على تعادل المارد الأحمر والفارس الأبيض في القمة 129 بالدوري الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قمة الأهلي والزمالك بأهداف مغربية وأخطاء مغربية".

وأوضح: "خطأ صلاح مصدق وهدف بن شرقي، وخطا أشرف داري بهدف بنتايك".

واحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 33 نقطة، بينما ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

قمه الاهلي والزمالك

بأهداف مغربيه باخطاء مغربيه

خطا صلاح مصدق وهدف بن شرقي

وخطا أشرف داري

بهدف بنتايك — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) February 22, 2025

اقرأ أيضًا:

صدارة مؤقتة للأحمر.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع الأهلي

بن شرقي يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى الزمالك (فيديو وصور)