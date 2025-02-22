موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

تعادل نادي الزمالك مع نظيره الأهلي إيجابيا بنتيجة 1-1 اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره زد يوم الخميس الموافق 27 فبراير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة بجدول الترتيب، بينما يدخل فريق زد المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.