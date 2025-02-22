"بعد التعادل مع الزمالك".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

الأهلي يتغنى بأشرف بن شرقي بعد هدفه ضد الزمالك

أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في القمة

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة القمة المصرية، بين الأهلي والزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 33 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 28 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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