شاهد هدف محمود بنتايك في مرمي الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي الأهلي نظيره الزمالك اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1، بهدفي أشرف بن شرقي ومحمود بنتياك.

وسُجل هدف التعادل عن طريق اللاعب محمود بنتايك في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

واحتل الأهلي صدارة مؤقتا بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما رفع الزمالك نقاطه إلى 28 ليحتل المركز الثالث.