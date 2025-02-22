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"أمام فريقه السابق".. أشرف بن شرقي يظهر بقميص الأهلي للمرة الأولى

08:38 م السبت 22 فبراير 2025
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    بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    بن شرقي
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    بن شرقي
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    بن شرقي
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    بن شرقي
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    بن شرقي
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    بن شرقي
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كتب - يوسف محمد:

ظهر المغربي أشرف بن شرقي للمرة الأولى بقميص النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ودخل النجم المغربي، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بدلا من اللاعب محمد عبد الله.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك حاليا، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وانضم النجم المغربي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الريان القطري.

ويذكر أن أشرف بن شرقي، سبق له اللاعب في صفوف نادي الزمالك، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أغسطس 2022.

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