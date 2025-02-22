بقيادة التوأم.. جهاز منتخب مصر يشاهد مباراة الأهلي والزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر في مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك التي تقام الآن، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من مباراة القمة المصرية بالتعادل 0-0 على استاد القاهرة الدولي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من: طارق سليمان مدرب عام، ومحمد عبد الواحد مدرب، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى، ووليد بدر مدير إداري، ومانويل باريونوفو مدرب الأحمال واللياقة البدنية.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - محمد عبد الله.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك، صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمود الونش.

خط الوسط: عمر جابر، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيد الدين الجزيري، عبد الله السعيد.