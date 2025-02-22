حسن المستكاوي يعلق على أداء الأهلي والزمالك في الشوط الأول بالقمة

"بعد التعادل مع الزمالك".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

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كتب - يوسف محمد:

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، أداء الأهلي والزمالك في الشوط الأول من مباراة قمة الدوري المصري، التي تجمع بين الفريقين حالياً في بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حاليا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يبدو أن تعليمات كولر وبيسيرو للاعبين هى "أينما ذهبت الكرة اذهبوا إليها جميعا".

وأضاف: "لذلك هو شوط بفرصة واحدة لعاشور تصدى لها عواد والعارضة، المساحات الضيقة أفسدت فرص التهديف والمتعة".

وانتهى الشوط الأول من مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف.

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