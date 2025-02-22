"بعد التعادل مع الزمالك".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

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كتب - يوسف محمد:

حرص ثنائي النادي الأهلي محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، على التواجد داخل ملعب ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي المارد الأحمر خلال مباراة القمة أمام الزمالك، على الرغم من غيابهما عن المباراة بسبب الإصابة.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويغيب الثنائي محمد مجدى أفشة وكريم فؤاد عن مباراة القمة اليوم، حيث يعاني الأول من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، فيما تعرض أفشة لشد في العضلة الخلفية، خلال المشاركة في المران الجماعي للفريق الأسبوع الماضي.

ويحتل النادي الأهلي اللقاء المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 32 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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