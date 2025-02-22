عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري (فيديو)

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كتب - يوسف محمد:

حرص الثنائي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على تبادل التحية قبل انطلاق الشوط الأول من مباراة القمة اليوم.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك حاليا، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وظهر الثنائي مارسيل كولر وجوزيه بيسيرو، وهما يعانقان بعضهما البعض، قبل انطلاق الشوط الأول لمباراة القمة بدقائق قليلة.

ويدخل النادي الأهلي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 27 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

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