"بن شرقي والعش".. دكة بدلاء الأهلي والزمالك في القمة

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكر ة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمر، كلا من: "أشرف بنشرقي، مصطفى شوبير، عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم الدبيس، وسام أبو علي، عمر الساعي، مصطفى العش، محمد هاني".

وعلى الجانب الآخر، يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من: " محمد صبحي، أحمد حسام، محمد حمدي، أحمد محمود، محمد السيد، أحمد الجفالي، مصطفى شلبي، ناصر منسي وحسام أشرف".