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نجم الأهلي السابق يتحدث عن تشكيل الأهلي في القمة أمام الزمالك

07:00 م السبت 22 فبراير 2025

فريق الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

كشف محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في التشكيل الرسمي للمارد الأحمر، الذي سيخوض به مباراة القمة بعد دقائق قليلة أمام الزمالك.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "البداية بمحمد عبد الله كأساسي في مباراة الزمالك اليوم مفاجأة بالنسبة للجميع، خاصة في ظل الضغط الكبير لمباريات القمة.

وأضاف: "الهدف الأساسي من مشاركة أكرم توفيق بدلا من محمد هاني منذ بداية المباراة، هو التأمين بشكل كبير، في الجانب الأيمن للنادي الأهلي خلف اللاعب محمد عبد الله الجناح الأيمن للفريق".

وتابع: "مشاركة أشرف داري بشكل أساسي في مباراة القمة، هى مفاجأة كبيرة، خاصة وأنه كان بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية وكان من الأفضل مشاركة مصطفى العش من البداية".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "من الممكن أن يتم منح بن شرقي الوقت للمشاركة في الشوط الثاني، مع النادي الأهلي خاصة في ظل تواجده على مقاعد البدلاء".

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