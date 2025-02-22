الإسماعيلي يتعادل مع المصري في الدوري الممتاز

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الإسماعيلي والمصري التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل مباراة المصري والإسماعيلي بنتيجة 0-0 على ملعب برج العرب.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب المصري باهر المحمدي في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وبهذا التعادل رفع المصري نقاطه إلى 24 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع الإسماعيلي نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.



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