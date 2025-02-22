وصول حافلة نادي الأهلي إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك

عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري

كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم السبت الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراته المرتقبة مساء اليوم.

وتأتي هذه المواجهة في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري المصري الممتاز، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في الدوري المصري

يذكر أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي الأهلي أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في لقاء اليوم.

وجاءت تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - محمد عبد الله.