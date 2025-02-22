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لحظة بلحظة.. الأهلي 0-0 الزمالك.. صاروخية إمام

06:21 م السبت 22 فبراير 2025
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (1)
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    إحماء الشناوي
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (2)
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (3)
  • عرض 29 صورة
    إحماء حمزة علاء
  • عرض 29 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
  • عرض 29 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (1)
  • عرض 29 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (2)
  • عرض 29 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
  • عرض 29 صورة
    أفشة وكريم فؤاد
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    إمام عاشور في الاحماءات (1)
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    أشرف بن شرقي من الاحماءات (3)
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    الشناوي
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    أشرف بن شرقي من الاحماءات (1)
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    فريق الأهلي
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    لافتة جماهير الزمالك (2)
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    لافتة جماهير الأهلي (2)
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    أشرف بن شرقي على مقاعد البدلاء
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    لافتة جماهير الزمالك (3)
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    لافتة جماهير الأهلي (3)
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    بيسيرو وكولر
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    حسين الشحات
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    حكم المباراة يطمأن على عواد
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    إصابة إمام عاشور (1)
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    إصابة إمام عاشور (2)
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    الأهلي ضد الزمالك (2)
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    الأهلي ضد الزمالك (3)
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    الأهلي ضد الزمالك (1)
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متابعة - محمد القرش:

تصوير- أسامة عبد النبي وزياد أحمد

يلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - محمد عبد الله.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك، صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمود الونش.

خط الوسط: عمر جابر، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيد الدين الجزيري، عبد الله السعيد.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك

بداية المباراة

خطأ لصالح أحمد رضا لاعب الأهلي في الدقيقة 3

عرضية خطيرة من الاهلي لكن يمسك بها محمد عواد في الدقيقة 8

تسديدة من أحمد رضا لكن تمر بجانب القائم الأيمن لعواد في الدقيقة 11

خطأ لصالح إمام عاشور في الدقيقة 12

حسين الشحات

تسديدة صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها عواد والعارضة في الدقيقة 17

مرور 20 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

إصابة إمام عاشور وسقوطة على أرض الملعب في الدقيقة 33

إصابة إمام عاشور (2)

بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا في الدقيقة 35

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

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