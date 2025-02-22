عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري

متابعة - محمد القرش:

تصوير- أسامة عبد النبي وزياد أحمد

يلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - محمد عبد الله.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك، صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمود الونش.

خط الوسط: عمر جابر، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيد الدين الجزيري، عبد الله السعيد.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك

بداية المباراة

خطأ لصالح أحمد رضا لاعب الأهلي في الدقيقة 3

عرضية خطيرة من الاهلي لكن يمسك بها محمد عواد في الدقيقة 8

تسديدة من أحمد رضا لكن تمر بجانب القائم الأيمن لعواد في الدقيقة 11

خطأ لصالح إمام عاشور في الدقيقة 12

تسديدة صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها عواد والعارضة في الدقيقة 17

مرور 20 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

إصابة إمام عاشور وسقوطة على أرض الملعب في الدقيقة 33

بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا في الدقيقة 35

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي