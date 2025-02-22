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الأهلي والزمالك.. التعادل يحسم القمة رقم 129 بالدوري المصري

06:21 م السبت 22 فبراير 2025
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (1)
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    إحماء الشناوي
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (2)
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (3)
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    إحماء حمزة علاء
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    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
  • عرض 30 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (1)
  • عرض 30 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (2)
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    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
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    أفشة وكريم فؤاد
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    إمام عاشور في الاحماءات (1)
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    أشرف بن شرقي من الاحماءات (3)
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    الشناوي
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    أشرف بن شرقي من الاحماءات (1)
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    فريق الأهلي
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    لافتة جماهير الزمالك (2)
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    لافتة جماهير الأهلي (2)
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    أشرف بن شرقي على مقاعد البدلاء
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    لافتة جماهير الزمالك (3)
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    لافتة جماهير الأهلي (3)
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    بيسيرو وكولر
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    حسين الشحات
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    حكم المباراة يطمأن على عواد
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    إصابة إمام عاشور (1)
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    إصابة إمام عاشور (2)
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    الأهلي ضد الزمالك (2)
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    الأهلي ضد الزمالك (3)
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    الأهلي ضد الزمالك (1)
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    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
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متابعة - محمد القرش:

تصوير- أسامة عبد النبي وزياد أحمد

حسم التعادل السلبي القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقي هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 72، بينما أدرك محمود بنتايك التعادل بعد عرضية من ناصر منسي في الدقيقة 84.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - محمد عبد الله.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك، صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمود الونش.

خط الوسط: عمر جابر، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيد الدين الجزيري، عبد الله السعيد.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك

بداية المباراة

خطأ لصالح أحمد رضا لاعب الأهلي في الدقيقة 3

عرضية خطيرة من الاهلي لكن يمسك بها محمد عواد في الدقيقة 8

تسديدة من أحمد رضا لكن تمر بجانب القائم الأيمن لعواد في الدقيقة 11

خطأ لصالح إمام عاشور في الدقيقة 12

حسين الشحات

تسديدة صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها عواد والعارضة في الدقيقة 17

مرور 20 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

إصابة إمام عاشور وسقوطة على أرض الملعب في الدقيقة 33

إصابة إمام عاشور (2)

بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا في الدقيقة 35

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ أشرف داري في الدقيقة 47

تصدي الشناوي لهدف محقق للزمالك في الدقيقة 48

مشاركة أشرف بن شرقي بدلا من محمد عبد الله في الدقيقة 60

بن شرقي

بطاقة صفراء لـ الونش في الدقيقة 60

أشرف بن شرقي يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 71

بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (8)

محمود بنتايك يسجل هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 84

هدف بنتايك

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

انتهاء المباراة بالتعادل 1-1

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