الأهلي والزمالك.. التعادل يحسم القمة رقم 129 بالدوري المصري

"بعد التعادل مع الزمالك".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

الأهلي يتغنى بأشرف بن شرقي بعد هدفه ضد الزمالك

بهذه الطريقة.. كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك (صور)

أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في القمة

متابعة - محمد القرش:

تصوير- أسامة عبد النبي وزياد أحمد

حسم التعادل السلبي القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقي هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 72، بينما أدرك محمود بنتايك التعادل بعد عرضية من ناصر منسي في الدقيقة 84.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - محمد عبد الله.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك، صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمود الونش.

خط الوسط: عمر جابر، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيد الدين الجزيري، عبد الله السعيد.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك

بداية المباراة

خطأ لصالح أحمد رضا لاعب الأهلي في الدقيقة 3

عرضية خطيرة من الاهلي لكن يمسك بها محمد عواد في الدقيقة 8

تسديدة من أحمد رضا لكن تمر بجانب القائم الأيمن لعواد في الدقيقة 11

خطأ لصالح إمام عاشور في الدقيقة 12

تسديدة صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها عواد والعارضة في الدقيقة 17

مرور 20 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

إصابة إمام عاشور وسقوطة على أرض الملعب في الدقيقة 33

بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا في الدقيقة 35

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ أشرف داري في الدقيقة 47

تصدي الشناوي لهدف محقق للزمالك في الدقيقة 48

مشاركة أشرف بن شرقي بدلا من محمد عبد الله في الدقيقة 60

بطاقة صفراء لـ الونش في الدقيقة 60

أشرف بن شرقي يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 71

محمود بنتايك يسجل هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 84

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

انتهاء المباراة بالتعادل 1-1