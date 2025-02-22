عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري

كتب - محمد عبد السلام:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة القمة رقم 129، التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري المصري الممتاز.

ويخوض نادي الزمالك مباراة القمة اليوم بالزي الاحتياطي (الأسود) ، بينما يدخل الأهلي المباراة بالزي الأساسي (الأحمر).

وسبق للفارس الأبيض مواجهة الأهلي، من قبل في مباراتين بالزي الأسود، وهما مباراتي نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023/24، وفي نهائي السوبر المحلي على ستاد محمد بن زايد في الإمارات 2023/2024.

وفاز الزمالك بالزي الأسود في مباراة واحدة، هي مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي، والتي حقق خلالها الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-4.

وتلقى الفريق الهزيمة في ثاني مباراة قمة يخوضها بهذا القميص، وهى مباراة نهائي كأس السوبر المصري،والتي حقق خلالها المارد الأحمر الفوز بركلات الترجيح 6-7.