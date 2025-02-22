مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 0
19:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

2 2
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"تقارب في النتائج".. ماذا يفعل الزمالك أمام الأهلي عندما يرتدي الزي الأسود؟

06:20 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 10 صورة
    دونجا من مباراة الأهلي والزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة القمة رقم 129، التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري المصري الممتاز.

ويخوض نادي الزمالك مباراة القمة اليوم بالزي الاحتياطي (الأسود) ، بينما يدخل الأهلي المباراة بالزي الأساسي (الأحمر).

وسبق للفارس الأبيض مواجهة الأهلي، من قبل في مباراتين بالزي الأسود، وهما مباراتي نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023/24، وفي نهائي السوبر المحلي على ستاد محمد بن زايد في الإمارات 2023/2024.

وفاز الزمالك بالزي الأسود في مباراة واحدة، هي مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي، والتي حقق خلالها الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-4.

وتلقى الفريق الهزيمة في ثاني مباراة قمة يخوضها بهذا القميص، وهى مباراة نهائي كأس السوبر المصري،والتي حقق خلالها المارد الأحمر الفوز بركلات الترجيح 6-7.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد الزمالك نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك مواجهات الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك.. القمة 129

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك.. القمة 129
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)