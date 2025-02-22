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"ثلاثي في وسط الملعب".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي بالدوري

06:10 م السبت 22 فبراير 2025
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    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    الزمالك
  • عرض 13 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    ستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك بالدوري
  • عرض 13 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النادي الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك، صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمود الونش.

خط الوسط: عمر جابر، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيد الدين الجزيري، عبد الله السعيد.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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