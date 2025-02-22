"ثلاثي في وسط الملعب".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي بالدوري

عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النادي الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك، صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمود الونش.

خط الوسط: عمر جابر، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيد الدين الجزيري، عبد الله السعيد.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.