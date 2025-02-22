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مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز

06:07 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 8 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 8 صورة
    احتفال مروان عطية
  • عرض 8 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 8 صورة
    احتفال حسين الشحات
  • عرض 8 صورة
    احتفال جراديشار بهدفه (2)
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    إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي (2)
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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل قيادة جراديشار لخط هجوم المارد الأحمر، بينما يشارك الشاب محمد عبد الله أساسيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - محمد عبد الله.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

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