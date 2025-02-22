مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز

عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل قيادة جراديشار لخط هجوم المارد الأحمر، بينما يشارك الشاب محمد عبد الله أساسيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - محمد عبد الله.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

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