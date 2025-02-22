مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 0
19:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

2 2
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"دوس على الوش".. جماهير الأهلي تهز استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك

05:47 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (1)
  • عرض 3 صورة
    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد خيري:

تشهد الدقائق الأخيرة قبل بداية مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، توافد جماهير الفريقين بكثافة.

ووفقا لمراسل "مصراوي" الحاضر في استاد القاهرة الدولي، فإن جماهير الأهلي تهز الملعب بالهتافات والأهازيج: "العب راجل دوس على الوش، الليلة دي مفيش معلش".

ويقام اللقاء ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويدخل المارد الأحمر المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

اقرأ أيضًا:

زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك تدعمه بفيديو مؤثر

"مش بتوع فبركة ولا تزوير"..أول تعليق لإبراهيم فايق بعد تغريمه مليون جنيه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الاهلي والزمالك اليوم الاهلي والزمالك اليوم موعد ماتش الاهلي ماتش الاهلي و الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك.. القمة 129
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)