"دوس على الوش".. جماهير الأهلي تهز استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك

عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري

كتب - محمد خيري:

تشهد الدقائق الأخيرة قبل بداية مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، توافد جماهير الفريقين بكثافة.

ووفقا لمراسل "مصراوي" الحاضر في استاد القاهرة الدولي، فإن جماهير الأهلي تهز الملعب بالهتافات والأهازيج: "العب راجل دوس على الوش، الليلة دي مفيش معلش".

ويقام اللقاء ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويدخل المارد الأحمر المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

اقرأ أيضًا:

زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك تدعمه بفيديو مؤثر

"مش بتوع فبركة ولا تزوير"..أول تعليق لإبراهيم فايق بعد تغريمه مليون جنيه