5 صور ترصد استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك

عناق حار بين بن شرقي وعامل مهمات الزمالك قبل مباراة الأهلي

عناق بين كولر وبيسيرو قبل بداية الشوط الأول من قمة الدوري

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم السبت 22 فبراير، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الأهلي نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.