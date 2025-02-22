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5 صور ترصد استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك

05:39 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك
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كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم السبت 22 فبراير، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الأهلي نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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