زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك تدعمه بفيديو مؤثر

"مش بتوع فبركة ولا تزوير"..أول تعليق لإبراهيم فايق بعد تغريمه مليون جنيه

نشرت زوجة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا مقطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تدعم زوجها بعد إصابته بمرض السرطان.

وظهرت زوجة اللاعب شيكا وهي تجلس بجانبه وتهديه أغنية تُشير خلالها إلى أنها ستظل بجانبه ليظهر تأثر اللاعب بكلماتها.

من هو إبراهيم شيكا؟

إبراهيم الجمال الشهير بـ " إبراهيم شيكا"، مواليد 1997، وهو أحد ناشئي نادي الزمالك، وأُطلق عليه لقب "شيكا" من قبل زملائه لتشابه طريقة لعبه ومهارته مع نجم النادي محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ولعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر بالزمالك لكنه ترك النادي في عمر 19 عامًا، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.

وفاة والده أبعدته عن الكرة لمدة قصيرة ليعود إلى اللعب مرة أخرى في أحد أندية الدرجة الثانية ثم من بعدها إلى أندية الدرجة الثالثة حتى أصيب بسرطان "المستقيم" الذي أبعده عن الساحرة المستديرة.

وأشار "شيكا" خلال حوار تلفزيوني سابق له إلى من أبرز زملائه بالزمالك مصطفى محمد المحترف الحالي بصفوف نانت الفرنسي وأحمد عادل ميسي لاعب زد الحالي.

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