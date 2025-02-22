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"مش بتوع فبركة ولا تزوير"..أول تعليق لإبراهيم فايق بعد تغريمه مليون جنيه

04:23 م السبت 22 فبراير 2025
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    إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق من حلقة حق أحمد رفعت
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    إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق
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    دفاع محمد عادل يدّعي بالحق المدني في واقعة التسريب الصوتي (2)
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    دفاع محمد عادل يدّعي بالحق المدني في واقعة التسريب الصوتي (1)
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    محمد عادل وسيد عبد الحفيظ
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    الحكم الدولي المصري محمد عادل
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    الحكم المصري محمد عادل
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    الحكم المصري محمد عادل
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كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على تغريمه ورئيس تحرير برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، بشأن قضية التسريب الصوتي لحديث الحكم محمد عادل مع تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم، بتغريم إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، في اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم دون إذن.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عارف، يتم تغريمي بمليار جنيه عن الإذاعة من دون إذن الهيئات الرياضية المختصة، ولا يتم تغريمي مليما واحدا عن إدعاء كاذب بأن الفيديو كان مفبركا ومزورا مثلما قالوا وادعوا".

وأضاف: "الحمدلله مش بتوع فبركة ولا تزوير، ومصداقيتي عندي أهم من أي شيء بفضل الله مش بقول الحاجة وأنساها، هذا حكم أول درجة وسيقوم المستشار اشرف عبد العزيز بالاستئناف على الحكم، ولدي بلاغات في النيابة العامة الآن ضد الحكم محمد عادل بتهمة بلاغه الكاذب ضدي بعد ثبوت صحة الفيديو باعترافه وبحكم المحكمة".

واختتم إبراهيم فايق: "وبتهمة التشهير والتراجع عن الأقوال بالإضافة لبلاغ آخر بتهمة ازدراء الأديان بعد إطلاعي على فيديو "الفار" بالكامل، مرفق الاتهام بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية، فهو كما قولت وأكدت ليس حقا للحكم فهي ليست محادثة شخصية".

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إبراهيم فايق الزمالك والبنك الأهلي محمد عادل تغريم إبراهيم فايق
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