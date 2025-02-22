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للمرة الثالثة.. الزمالك بقميص "سوبر القرن" ضد الأهلي في القمة

03:27 م السبت 22 فبراير 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك، ارتداء الفريق الأول لكرة القدم الزي الاحتياطي ضد الأهلي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويرتدي الزمالك الزي الاحتياطي باللون الأسود، إذ أنه يحل ضيفا على الأهلي في مباراة اليوم.

ويحمل الزي الأسود ذكرتان لجماهير الزمالك، إذ أنه ارتداه للمرة الأولى في السوبر الأفريقي قبل عدة أشهر، والذي توج به الأبيض، بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفي المرة الثانية التي ارتدى فيها الزمالك الزي الأسود ضد الأهلي، كانت في السوبر المصري بالإمارات، وخسر الأبيض اللقاء بركلات الترجيح.

وكان الزمالك أعلن نسخة قميصه الجديد باللون الأسود، في جلسة تصوير خاصة قبل السوبر الأفريقي، الذي أطلقت عليه جماهير الأبيض "سوبر القرن".

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

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