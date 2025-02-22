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"رد الدين وفرص المنافسة".. ماذا يعني فوز الزمالك على الأهلي؟

03:22 م السبت 22 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    زيزو في مران الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الزمالك عند السابعة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة 15 من الموسم الجاري للدوري.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الوصيف و 6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وسيحارب فريق الزمالك على الفوز بالمباراة لما لها من أهمية لإدارة النادي واللاعبين والجاهز الفني بخلاف أهميتها للفريق في جدول الترتيب.

ويعاني مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الجارية من الانتقادات وهي التي قد تهدأ بعض الشيء حال فوز الفريق بجانب رغبة لاعبي الزمالك الحاليين في رد الدين بعد الخسارة على يد الأهلي في آخر مباراة جمعتهما وكانت في السوبر المصري.

وتعد هذه هي المباراة الثانية للمدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك بعدما تعادل في المباراة الأولى له بهدف لمثله مع نظيره بتروجت.

وكان الزمالك قد تعاقد مع بيسيرو لقيادة الفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس الذي رحلّ بعد تراجع أداء الفريق لذا سيسعى المدير الفني البرتغالي لإثبات وجوده واكتساب الثقة لدى الإدارة والجماهير من الباب الكبير أمام الأهلي النادي الذي ودرب فريقه.

الفوز كذلك سيرفع رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 30 في المركز الثالث ولكن بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و3 نقاط عن بيراميدز الذي يتبقى له مباراة الجولة 15 أمام طلائع الجيش.

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