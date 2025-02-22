قبل ساعات من القمة.. توافد مئات من جماهير الأهلي والزمالك إلى ستاد القاهرة (صور)

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كتبت-هند عواد:

بدأ توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، قبل ساعات من انطلاق القمة 129، المقرر لها في السابعة مساء اليوم.

وحضر عشرات المشجعين في المقاعد المخصصة لجماهير الزمالك "الثالثة يمين"، فيما توافد مئات المشجعين في مدرجات الأهلي.

وخصصت هيئة ستاد القاهرة أماكن لدخول الجماهير كالآتي: الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر، و الدرجتين الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم، الدرجتين الأولى يمين والأولى شمال والـvip من بوابة آل رشدان.

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك