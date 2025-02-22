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صورة ورسالة من بيسيرو قبل 5 ساعات من مباراة الأهلي والزمالك

02:24 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بيسيرو
  • عرض 5 صورة
    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
  • عرض 5 صورة
    بيسيرو مدرب الزمالك
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أبدى المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه بيسيرو جاهزيتهم لمواجهة نظيره الأهلي في الديربي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

ونشر بيسيرو صورة له وجهازه المعاون عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قبل 5 ساعات من موعد المباراة مُذيلاً:"بأقصى قدر من الحماس والإصرار في أول ديربي لنا في مصر نمثل الزمالك".

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وتعد هذه هي المباراة الثانية لبيسيرو مع الزمالك بعد قاد الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت وتعادل بهدف لمثله.

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع بيسيرو خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس الذي رحلّ بسبب تراجع نتائج الفريق.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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